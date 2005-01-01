Радник Порошенка закликав українців до згуртованості і попередив про новий план Путіна

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, радник президента України Володимир Горбулін передбачає, що президент РФ Володимир Путін має план кривавих провокацій в мирних містах України.

Як написав Горбулін у статті для газети «Дзеркало тижня. Україна», Україна вже навчилася протистояти російській агресії на Донбасі і дезінформаційним кампаніям, тому влада РФ має намір посилити тиск новим шляхом.

«Однак Кремль піднімає ставки і, схоже, готує рік терору – проти мирних регіонів, проти уразливих цільових груп (у т. ч. – дітей). Більше смертей, більше політичних убивств, більше хаосу й тривоги – все це, зрештою, націлене на чинну владу, до якої, безумовно, й основні претензії. І завжди будуть поруч “конструктивні політики”, які запропонують “помиритися” та “закінчити дурну війну”. Заради них усе й затівається. Заради страху українських громадян і невизначеності. Показати, що Росія може робити на нашій території все, що забажає. Що її неможливо перемогти», – пояснив він.

Експерт також додав, що деструктивні стратегії, які Москва застосовує до України, активізувалися з початком виборчої кампанії.

У такій ситуації Горбулін закликає не піддаватися страху і зазначає, що успіх України в протистоянні з російським режимом безпосередньо залежить від згуртованості суспільства, а також «наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їх досягнення».