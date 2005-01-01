СБУ оприлюднила розмови організатора замаху на Бабченка з замовником

Під час брифінгу у Києві представник Служби безпеки України оприлюднив фрагменти розмов організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка – Бориса Германа – з імовірним замовником з оточення президента Росії Володимира Путіна В'ячеславом Пивоварником, а також невідомим свідком.

Зокрема, у розмові, яку оприлюднили слідчі СБУ, Герман і невідомий свідок обговорюють необхідність убити Бабченка, оскільки той «перейшов на український бік після того, як побував на війні». На запитання, як це можна зробити, Герман зауважив, що є людина, яка готова взятися за це, однак складність полягає у тому, що Бабченко весь час перебуває вдома та дуже рідко ходить на роботу. Після цього «свідок» запропонував зробити це вдома.

У зв’язку з цим представник СБУ зауважив, що у подальшому вони обговорювали, як можна купити зброю із зони конфлікту на Донбасі.

«На записі чутно, що організація замаху на вбивство Бабченка та інших можливих жертв належить російській стороні. Все це проводиться з метою дестабілізації ситуації в Україні перед президентськими виборами. При цьому Герман визнає себе російським резидентом», – сказав на брифінгу в Києві у п’ятницю, 15 червня, заступник начальника Головного Слідчого управління Служби безпеки України Богдан Тиводар, якого процитував телеканал новин «24».

На записі розмови справді чутно, як Герман зі «свідком» домовляються про купівлю АК, вартістю у «300 штук». На запитання: «Хто покупець? Росіяни?» лунає ствердна відповідь.

Слідчий СБУ додав, що спочатку спецслужба планувала затримати Германа одразу, після встановлення замовників та інших виконавців терористичного акту щодо Бабченка, але оскільки було з'ясовано, що планується ціла серія таких вбивств, то було вирішено провести імітацію злочину.

У наступному записі Герман зі «свідком» саме обговорюють наявність списку потенційних жертв. Герман, зокрема, пояснює, що виконавців вбивств є багато, в різних регіонах України. Також вони обговорюють, як все можна зробити швидко.

За словами слідчого, мішенню мали бути українські та російські журналісти, громадські активісти, а також колишні спецслужбовці РФ, які втекли до України.

Тиводар стверджує, що СБУ вдалося не тільки отримати список потенційних жертв, але і співорганізаторів Германа, серед яких і В’ячеслав Пивоварник.

Як стверджує Богдан Тиводар, у записах також згадується Путін і політична партія «Розумна сила», яка, втім, раніше вже заперечувала свою причетність до цієї справи. Так, у розмові Герман називає Путіна «Большим Пу» і каже, що людина приходила до нього і казала, що гроші треба терміново передати партії «Розумна сила». За словами співрозмовників у оприлюдненій розмові, їм необхідно видати людям у Києві «130 штук».

Нагадаємо, 29 травня правоохоронці заявили, що 41-річний журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі свого дому в Києві. Проте наступного дня з’ясувалося, що Бабченко живий, а його нібито вбивство виявилося інсценуванням. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації співробітники спецслужби затримали в Києві організатора вбивства журналіста Бабченка – Бориса Германа. 31 травня Шевченківський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Апеляційний суд Києва здійснить розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід Борису Герману 18 червня.

На суді з вибору запобіжного заходу Герман повідомив, що замовником вбивства був В’ячеслав Пивоварник. Відомо, що він має спільний бізнес з експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки, а також працював у компанії, якою через іноземну структуру володіє Герман.