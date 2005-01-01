СБУ затримала ще одного фігуранта в справі Бабченка

Служба безпеки України затримала українця «громадянина Т», який керував групою осіб, які мали залучатись до серії терактів в Україні, зокрема до замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, повідомив на брифінгу в п’ятницю, 15 червня, заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар.

«13 червня було затримано громадянина України Т, який керував групою осіб, які мали бути залучені до проведення терактів. За місцем проживання громадянина Т в ході проведення обшуку вилучено вогнепальну зброю та набої до неї. На даний час є достатньо підстав обгрунтовано підозрювати громадянина Т в причетності до готування терористичних актів», – сказав Тиводар, якого процитував «Укрінформ».

За інформацією СБУ, затриманий керував групою з трьох громадян України, які пройшли «інструктаж та навчання» у російському Ростові-на-Дону під керівництвом місцевих спецслужб з метою вчинення терактів на території України.

Він додав, що фінансування цієї групи з Росії до України здійснив громадянин України Борис Герман, який є організатором замаху на Бабченка.

Нагадаємо, 29 травня правоохоронці заявили, що 41-річний журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі свого дому в Києві. Проте наступного дня з’ясувалося, що Бабченко живий, а його нібито вбивство виявилося інсценуванням. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовили вбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах.

Під час проведення спецоперації співробітники спецслужби затримали в Києві організатора вбивства журналіста Бабченка – Бориса Германа. 31 травня Шевченківський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Апеляційний суд Києва здійснить розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід Борису Герману 18 червня.

На суді з вибору запобіжного заходу Герман повідомив, що замовником вбивства був В’ячеслав Пивоварник. Відомо, що він має спільний бізнес з експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки, а також працював у компанії, якою через іноземну структуру володіє Герман.