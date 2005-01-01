Генпрокурор розповів подробиці затримання Бориса Германа

Коли Герман дізнався, що журналіст Аркадій Бабченко живий, він зблід і сказав: «Мені кінець»

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що Борис Герман, якого підозрюють в організації «вбивства» Аркадія Бабченка, був неприємно здивований, дізнавшись про те, що журналіст живий. Про це він в п'ятницю, 1 лютого, розповів в ефірі «Радіо НВ».

За словами Луценка, про це Герману повідомили його адвокати.

«Коли пана Германа затримали на вулиці, потім доставили в відповідне місце, довго чекали його адвокатів. Але адвокати приїхали, вони так спокійненько підійшли:» Ну що, як завжди по торгівлі зброєю?». Тому що пан Герман має кілька справ - відкритих, закритих - з торгівлі зброєю. Він каже: «Ну так, звичайно, з торгівлі зброєю». Він (адвокат - ред.) говорить: «Вибач, затрималися, бо там такий дурдом - журналіст, якого вбили, виявився живий». І тут пан Герман біліє, каже: «Мені кінець», – розповів генпрокурор.

Також Юрій Луценко заявив, що Герман насправді не співпрацював з українською контррозвідкою, як він заявив під час засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

«Не був він ніяким співробітником (української контррозвідки, - ред.), це очевидно. Звичайно, ми це перевірили ще до того, як відбулося вчорашнє судове засідання», – сказав Луценко.

Зазначимо, що Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні. За даними слідства, він запропонував своєму знайомому учаснику АТО 30 тис. грн і передав йому половину суми за безпосереднє виконання злочину, на що той погодився. У свою чергу організатора завербували російські спецслужби.

Раніше Юрій Луценко заявив, що поряд з Бабченком могли вбити 47 осіб.