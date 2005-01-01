Слідство отримало список 47 потенційних жертв завдяки інсценуванню вбивства Бабченка

Аркадій Бабченко

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство отримало список 47 потенційних жертв завдяки інсценуванню вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«1. Така імітація передбачена статтею 271 КПК і використовувалася понад 30 разів за останні 2,5 року.

2. Після замовлення вбивства Бабченка організатор Г. запропонував виконавцю Ц. (який діяв у співпраці з СБУ) убити ще двох осіб. Водночас він зазначив, що існує цілий список із понад 30 осіб, яких хочуть знищити російські спецслужби.

3. Затримання Г. до теракту не знешкодило б загрози усім цим людям. Імітація вбивства давала можливість отримати додаткову інформацію про список і про замовника.

4. У результаті оперативної комбінації слідство отримало список із 47 (!) осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс-російські журналісти.

5. Сьогодні їм повідомлено про небезпеку та організовується їх захист.

Слідство також отримало важливі докази зв'язків Г. з російськими спецслужбами, про що ми повідомимо пізніше», – йдеться у дописі генерального прокурора України.

Зазначимо, що раніше Луценко повідомляв, що слідство дізналося імена лише трьох з 30 осіб, яких планували вбити російські спецслужби. Пізніше, однак, генпрокурор заявив, що слідство отримало повний список 30 осіб, яких планували вбити російські спецслужби.

Як інформував ZAXID.NET, вбивство журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням українських спецслужб, у результаті чого вдалося затримати організатора злочину.