ЗМІ з'ясували подробиці про ймовірного замовника замаху на Бабченка

В’ячеслава Пивоварника назвали замовником замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка

Людина з такими ж даними, як у В’ячеслава Пивоварника, якого підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман назвав замовником злочину, має спільний бізнес з експертом російського Фонду національної і міжнародної безпеки, а також працював у компанії, якою через іноземну структуру володіє Герман, повідомило російське видання The Bell.

Телеканал новин «24» зазначає, що під час судового засідання 31 травня Герман назвав людину, яка нібито у фонді президента Росії Володимира Путіна відповідає за теракти в Україні. Це чоловік з іменем В’ячеслав Пивоварник.

За інформацією видання, у системі перевірки контрагентів «СПАРК-Інтерфакс» є інформація лише про одну людину з таким іменем – В’ячеслав Олександрович Пивоварник. Людина з такими даними керувала або володіла частками у 5 українських юридичних осіб, зокрема 50% ТОВ «Громадська служба безпеки України», другим співзасновником якого є Сергій Яремович Дєєв. Людина з іменем та прізвищем Сергій Дєєв відомий у медіа як діяч українського старообрядництва та експерт російського Фонду національної і міжнародної безпеки. За даними «СПАРК», цей фонд очолював радянський екс-генерал Леонід Шершнев. Останній також був засновником націоналістичного фонду «Росіяни» та «Центру допомоги співвітчизникам з Новоросії та України».

У соцмережі «Однокласники» вдалося знайти профіль людини з іменем В’ячеслава Пивоварника 1984 року народження. Він навчався в Ужгородському державному інституті інформатики та Київському політехнічному інституті. Серед друзів цього Пивоварника у соцмережі є Борис Герман, який фігурує як підозрюваний в організації замаху на Бабченка і якому суд в ніч на 1 червня обрав запобіжний захід у вигляді перебування під вартою терміном на 60 діб без права застави.

Більше інформації про людину з іменем В’ячеслав Пивоварник є на сайті Seminars.management.com.ua, де ця особа значиться як керуючий партнер компанії «Теленткапітал». За даними «СПАРК», ця компанія є серед заснованих Пивоварником. З Twitter-акаунта компанії можна зробити висновок, що у 2009-2010 роках вона займалася бізнес-тренінгами в Києві.

На сайті Seminars.management.com.ua було опубліковане і посилання на профіль Пивоварника в LinkedIn, проте невдовзі його видалили, як і профіль Пивоварника у соціальній мережі «ВКонтакте». Останнім місцем проживання в акаунті Пивоварника був вказаний Санкт-Петербург, про що свідчить кеш агрегаторів даних з соцмереж.

У 2012-2016 роках В’ячеслав Пивоварник був гендиректором української компанії «Рускон-Україна». Власником компанії є іноземна компанія «Енервi трейд сервiсіз ЛТД». У реєстрі британських компаній директором NRV TRADE SERVICES LTD вказаний Борис Герман.

Компанія «Рускон-Україна» пов’язана з російським оператором контейнерних перевезень «Рускон». Власником цього оператора є бізнесмен, колишній депутат Держдуми Росії Сергій Шишкар, якого видання The Insider називає «близьким другом» колишнього віце-прем’єра країни Дмитра Рогозіна. Зазначимо, що серед контактів компанії «Рускон» вказана адреса електронної пошти s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua.

Нагадаємо, що ввечері 29 травня правоохоронці повідомили про вбивство у Києві відомого російського журналіста та блогера Аркадія Бабченка. Втім, вже наступного дня стало відомо, що вбивство Бабченка виявилося інсценуванням, організованим СБУ для викриття замовника замаху.

СБУ також затримала організатора замаху на журналіста, ним виявився Борис Герман, директор українсько-німецького підприємства з виготовлення зброї «Шмайсер». Правоохоронці з'ясували, що підготовка до терористичного акту щодо Бабченка є однією з операцій російських спецслужб. Герман найняв для злочину Олексія Цимбалюка, котрий і повідомив його ім’я правоохоронцям.

На суді з вибору запобіжного заходу Герман повідомив, що загалом в Україні діють 100 кілерів з Донецької та Луганської областей, які працюють на Росію, «не мають моральних принципів і таким чином заробляють на життя».