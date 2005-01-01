Луценко та Грицак зустрінуться з представниками країн G7 через інсценування вбивства Бабченка

Керівники Генпрокуратури та Служби безпеки України – Юрій Луценко та Василь Грицак 1 червня мають зустрітися з представниками країн G7 для того, щоб пояснити ситуацію зі спецоперацією стосовно інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, повідомив Луценко в ефірі одного з українських телеканалів.

«[У п’ятницю, 1 червня] у Генеральній прокуратурі відбудеться зустріч з дипломатами G7. Сподіваюсь, що ми зможемо їм пояснити, що перебуваємо в особливій ситуації. Ми на війні і наші кордони незахищені», – сказав Луценко, якого процитувала агенція РБК-Україна.

Він зауважив, що під час зустрічі також будуть присутні очільник СБУ Василь Грицак та офіцери, які брали участь у спецоперації щодо порятунку життя журналіста.

Нагадаємо, що ввечері 29 травня правоохоронці повідомили про вбивство у Києві відомого російського журналіста та блогера Аркадія Бабченка. Втім, вже наступного дня стало відомо, що вбивство Бабченка виявилося інсценуванням, організованим СБУ для викриття замовника замаху.

СБУ також затримала організатора замаху на журналіста, ним виявився Борис Герман, директор українсько-німецького підприємства з виготовлення зброї «Шмайсер» (ТОВ «УНРП «Шмайсер»). Правоохоронці з'ясували, що підготовка до терористичного акту щодо Бабченка є однією з операцій російських спецслужб. Герман найняв для злочину Олексія Цимбалюка, котрий і здав його правоохоронцям.