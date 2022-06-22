Публікації чоловік розміщував на сторінках російських соцмереж

Мешканцю Івано-Франківська, колишньому радянському офіцеру, загрожує до п’яти років ув'язнення за прославлення російських військових та виправдовування агресії Росії проти України. За даними слідства, чоловік в «Однокласниках» публікував у пости, в яких називав війну «освобождением от украинских нацистов» та звеличував загиблих російських солдатів.

Про оголошення підозри колишньому офіцеру, який вже 30 років живе в Івано-Франківську, повідомила прес-служба обласної прокуратури в середу, 22 червня. Як стверджують правоохоронці, фігурант справи систематично публікував у соцмережах проросійські пости.

«Мешканець Івано-Франківська систематично розміщував на своїй сторінці у соціальній мережі публікації з виправдовуванням збройної агресії РФ проти України та прославляв військових країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що чоловік інтерпретував події в окупованих містах України як «освобождение от украинских нацистов» та звеличував загиблих російських військових як таких, що загинули «смертью храбрых».

За інформацією прес-служби СБУ, фігурант справи є колишнім радянським офіцером, є громадянином України та проживає в Івано-Франківську вже 30 років. Пости чоловік публікував у російських соцмережах («Однокласники», «Вконтакті»), які заборонені в Україні. Українців він називав фашистами та нацистами, а росіян – визволителями.

«У своєму профілі в соціальній мережі він розміщував дописи на підтримку окупації України, з героїзацією російських вояків, вихвалянням представників окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань на кшталт Захарченка та «Ґіві» тощо», – додають у прес-службі СБУ.

Мешканцю Франківська повідомила про підозру ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.