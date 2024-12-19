Контракт мексиканця був чинний до кінця 2026 року

Команда Формули-1 Red Bull вирішила достроково припинити співпрацю з Серхіо Пересом. Про розірвання контракту повідомив офіційний сайт автомобільних перегонів. Цікаво, що 34-річний мексиканець лише влітку продовжив угоду з австрійцями до кінця 2026 року, однак керівництво Red Bull вирішило передчасно попрощатися з пілотом.

Нагадаємо, у сезоні-2024 Red Bull вперше за три роки не змогла виграти Кубок конструкторів, фінішувавши третьою після Ferrari та Mclaren. Сам Перес посів лише восьму позицію у загальному заліку, набравши 152 бали, що стало найгіршим показником за чотири роки у команді. У доробку Серхіо лише 4 подіуми на старті сезону (в останніх п'яти Гран-прі він заробив лише два очки).

Новим партнером Макса Ферстаппена замість Переса стане Ліам Лоусон. 22-річний австралієць був у резерві Red Bull, а в останніх двох сезонах виступав за Alpha Tauri та RB і заробив шість очок у загальному заліку сезону-2024. До слова, керівництво австрійської стайні спочатку хотіло запросити на місце другого пілота Юкі Цуноду, однак обрало австралійця через більший потенціал.

Зазначимо, що Перес розпочав виступи на рівні Формули-1 у 2011 році, у команді Sauber. Також виступав за Mclaren, Force India та Racing Point. До Red Bull приєднався у 2021 році. За чотири сезони Серхіо виграв п'ять Гран-прі Формули-1, також 29 разів виходив на подіум та допоміг Red Bull двічі поспіль виграти Кубок Конструкторів (2022, 2023). Найвище досягнення для пілота — друге місце у загальному заліку сезону-2023. Загалом мексиканець взяв участь у 285 гран-прі Формули-1, з яких виграв 6, а також 39 разів сходив на подіум, заробивши 1638 очок у залік.