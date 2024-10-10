Реконструкція Замарстинівського парку у Львові перебуває на завершальному етапі
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 жовтня
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У четвер, 10 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Не забирайте наших МАФів! Через запланований демонтаж підприємці не хочуть пішохідного бульвару на проспекті Чорновола.
- Зробили імплант із власної кістки. Фрагмент хірурги Unbroken взяли з тазу воїна, щоб врятувати йому руку.
- Буде комфортно навіть пацієнтам довколишніх лікарень. У парку Замарстинівський триває особлива реконструкція.
- У Львові відбулись перші «Ігри Незламних 2024». Це були комплексні змагання серед учасників бойових дій.
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