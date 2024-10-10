У четвер, 10 жовтня, у Львові влаштували пікет під стінами міської ради. Підприємці вимагали зупинити будівництво пішохідного бульвару на проспекті Чорновола та не зносити їхні тимчасові торгові павільйони, в яких сплив термін оренди комунальної землі. У Львівській мерії провели перемовини із підприємцями і вирішили створити робочу групу.

Близько 50 підприємців прийшли з плакатами, на яких було написано, зокрема, «Зубач знищує», «Я втрачаю бізнес».

«Ми прийшли сюди, щоб відстояти наші робочі місця, які в нас є на проспекті Чорновола. Влада захотіла зараз, під час війни, будувати проспект. Був у нас мітинг у листопаді минулого року, коли нам обіцяли ніяких реконструкцій не робити і зачекати до кінця військового стану. Це все не виконується, тепер нас вирішили за два тижні виселити. Оренду нам не продовжували, от почалася війна і оренду нікому не продовжували. За землю платиться», – розповіла приватна підприємиця Віра.

«По перше, мене дуже болить це питання будівництва бульвару під час кровопролиття. Не може бути гарно, коли проливається кров. Мій чоловік пішов добровольцем, він загинув, він захищав мене, наших дітей і цілу нашу Україну від ворога. І цей бізнес, цей невеличкий магазин, який залишився нам, мені і моїм дітям для існування, просто хочуть знищити і залишити нас без єдиного доходу», – розповіла приватна підприємиця, дружина загиблого захисника Наталія Федорчук.

Заступник міського голови Львова Любомир Зубач нагадав, що ще у 2021 році на сесії Львівської міськради депутати ухвалили рішення про трансформацію проспекту Чорновола і облаштування на його частині пішохідного бульвару, щоб створити для мешканців комфортний простір. Вже тоді йшлося про демонтаж тимчасових споруд, однак МАФи не прибирали, оскільки весь цей час розроблявся проєкт і лише нещодавно на засіданні виконкому концепцію затвердили.

«Це єдина зміна, що затвердили концепцію. І це меседж, що цей бульвар буде: чи зараз, чи більш ймовірно після війни, але він буде. А тимчасові споруди – вони на те і тимчасові споруди, бо мають свій кінець і завершення. Але ми за те, щоб робити все в еволюційний спосіб. Ми комунікуємо, ми поспілкувалися з підприємцями. Ми домовилися зробити робочу групу, ми домовилися, що не буде ніяких демонтажів, допоки робоча група не завершить свою роботу», – зазначив заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

У мерії наголосили, що пішохідний бульвар на проспекті Чорновола облаштовуватимуть лише за гроші приватних інвесторів, оскільки для міста в час війни допомога ЗСУ – пріоритет.

Нагадаємо, нещодавно виконавчий комітет міськради ухвалив рішення про концепцію капітального ремонту частини проспекту Чорновола — від кільця Липинського — Чорновола до вул. Варшавської. Там хочуть створити пішохідну зону протяжністю 1,2 км. У цій частині майбутнього бульвару встановлять вуличні меблі та озеленять територію. Через це запланований демонтаж понад 30 МАФів. Частину концепції пішохідного бульвару вже втілили в життя під час реконструкції території довкола супермаркету «Арсен» та нового ресторану мережі McDonald’s на перехресті просп. Чорновола і вул. Панча.