Renault долучиться до виробництва дронів для України

Французький автовиробник Renault досяг домовленості з оборонною компанією Turgis Gaillard щодо спільного виробництва безпілотників для України, пише Financial Times. За даними видання, компанії планують налагодити виробництво дронів на двох своїх підприємствах. При цьому Renault не розкриває вартості контракту та кількості безпілотників, які планують виготовляти.

Директор Renault Фабріс Камболів у коментарі BFM Business заявив, що проєкт реалізується під керівництвом Міністерства оборони Франції. За його словами, компанія бере участь у проєкті на запит французької держави.

Renault вже має досвід у виробництві оборонної техніки – зокрема танків, які використовувалися під час Першої та Другої світових воєн.

Французьке видання La Tribune з посиланням на джерела пише, що йдеться про виробництво тактичного дрона з розмахом крил близько 10 метрів. За їхніми даними, компанії можуть виготовляти до 600 безпілотників на місяць за конкурентною ціною.

Зазначають, що співпраця є вигідною для обох сторін, адже виробничі потужності Renault дозволяють масштабувати проєкти Turgis Gaillard і знижувати їхню собівартість.

Довідково. Turgis Gaillard – французька оборонна компанія, заснована у 2011 році, яка налічує близько 400 співробітників. Серед її розробок – середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту AAROK із розмахом крил близько 20 метрів, здатний перевозити майже три тонни вантажу.

До слова, як писав ZAXID.NET, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав земельну ділянку в Україні для будівництва заводу з виробництва боєприпасів і готовий розпочати роботи. П