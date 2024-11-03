Київський клуб спробує знову стати однооосібним лідером УПЛ

У неділю, 3 листопада, київське «Динамо» в межах 12-го туру чемпіонату України прийматиме «Інгулець». Матч відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олексій Деревінський (Хмельницький), а за VAR відповідатиме Микола Балакін (Київська область).

Після нічиєї з «Шахтарем» (1:1) у попередньому турі «Динамо» у турнірній таблиці УПЛ продовжує йти лідером, випереджаючи «Олександрію» лише за додатковими показниками. На тижні команда Олександра Шовковського пробилась у чвертьфінал Кубка України, здолавши на виїзді полтавську «Ворсклу» (2:1). Своєю чергою «Інгулець» після повернення в еліту українського футболу поки не здобув жодної перемоги. Команда набрала лише 5 очок і продовжує йти останньою. Тож у матчі з лідером підопічним Василя Кобіна нічого втрачати й петровці цілком здатні на сюрпризи.

Команди у своїй історії зустрічались 5 разів: тричі тріумфувало «Динамо», одного разу була зафіксована нічия і один раз перемагав «Інгулець».

Попри необхідність набирати очки й закріплювати своє лідерство в УПЛ, поєдинок з «Інгульцем» буде для «Динамо» своєрідною підготовкою до дуелі з угорським «Ференцварошем» у Лізі Європи – гра відбудеться у найближчий четвер, 7 листопада, о 22:00 за київським часом.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,13, тоді як успіх «Інгульця» оцінюють у неймовірні 26,00. Нічия котирується у 8,60. Фахівці чекають надрезультативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,52, тоді як тотал менше 2,5 – 2,53.

Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ваната (1,60) та Едуардо Герреро (1,80). В «Інгульця» перспективи відзначитись приписують Артему Сіталу (5,00). Серед найекзотичних варіантів – хет-трик Владислава Кабаєва (25,00).

Де дивитися матч 12-го туру УПЛ між «Динамо» та «Інгульцем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV. Також гру в прямому ефірі покаже офіційний YouTube-канал Динамо.