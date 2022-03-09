Російська система радіоелектронної боротьби 1РЛ257 «Красуха-4»

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців знищувати російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Тисячі наших громадян уже пручаються тимчасово зайнятим окупантами територіям. Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже значно ускладнено. Знищено багато технік. Ви допомогли зберегти багато життів», – написав міністр.

Однак, наразі, за словами міністра, пріоритетна мета – це нищення російських систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

«Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ і РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР», – написав міністр.

Резніков додав, що завдяки цьому «окупанти стануть безпорадними».

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