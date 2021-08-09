У Нацбанку прогнозують пік інфляції цього року на осінь

Інфляція на споживчому ринку України в липні 2021 року підскочила з 9,5% до 10,2% в річному вимірі. Це найвищий показник з травня 2018 року. Про це йдеться в даних Держстату, оприлюднених у понеділок, 9 серпня.

«Інфляція на споживчому ринку в липні 2021 року у порівнянні з червнем 2021 року становила 0,1%, з початку року – 6,5%», – заявили в Держстаті.

При цьому, базова інфляція в липні 2021 року у порівнянні з червнем 2021 року становила ‐0,1%, з початку року – 4,2%.

Продукти харчування і безалкогольні напої

Зазначається, що на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 8,1%) подешевшали овочі (на 2,7% до липня 2020-го).

На 0,7-0,5% знизилися ціни на соняшникову олію, сало, фрукти.

Водночас до липня 2020 року соняшникова олія подорожчала на 79%, фрукти – подешевшали на 12,2%, яйця – подорожчали на 33%.

У порівнянні з червнем 2021 року цукор подорожчав на 6,7%, а у порівнянні з липнем 2020-го – на 83,5%.

Хліб до червня 2021-го подорожчав на 0,2%, а до липня 2020-го – на 16%.

Молоко за рік подорожчало на 6,5%, масло – на 8,9%, м'ясо – на 11,1%, сир і творог - на 7,2%.

Безалкогольні напої у річному вимірі подорожчали на 2,9%.

Одяг і взуття

Одяг у порівнянні з червнем 2021-го подешевшав на 4,7%, з липнем 2020-го – на 4,2%. Взуття за рік подешевшало на 4,6%.

Житло, вода, газ, електроенергія та інші види палива

У річному вимірі природний газ подорожчав на 164,5%, гаряча вода, опалення – на 13,9%, електроенергія – на 36,6%.

Утримання та ремонт житла – на 9%, Водопостачання – на 11%.

Охорона здоров'я

Медичні товари і обладнання, фармацевтична продукція у порівнянні з липнем 2020-го подорожчали на 5,6%, амбулаторні послуги – на 9,7%.

Транспорт

Паливо і мастила у річному вимірі подорожчали на 33,8%, транспортні послуги – на 11,7%.

Залізничний пасажирський транспорт – на 9,4%, автодорожній пасажирський транспорт – на 12%.

Освіта до липня 2020-го подорожчала на 14,6%, зв'язок – на 4,8%.

Зазначимо, що Національний банк вважає, що інфляція в Україні ростиме ще кілька місяців і на кінець третього кварталу вийде на рівень 11,2%. Тобто, швидше за все, показники інфляції продовжуватимуть своє зростання.

Наприкінці липня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних та погіршило прогноз інфляції у 2021 році з 8,0% до 9,6%. Там прогнозують, що після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки новому врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії.

Інфляція на споживчому ринку в червні у порівнянні з травнем становила 0,2%, з початку року – 6,4%, а до червня минулого року – 9,5%. У травні інфляція становила 9,5% до травня 2020-го. За даними Держстату, базова інфляція у липні 2021 року, у порівнянні з червнем, становила -0,1%, з початку року – 4,2%.