Пацієнтку з реанімації вже перевели у відділення, вона поволі одужує

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні «швидка» доставила з Самбірського району 55-річну жінку у вкрай важкому стані з підозрою на менінгіт. Її відразу госпіталізували у реанімаційне відділення. Під час обстежень менінгіт не підтвердився, а виявилося, що важкий стан у пацієнтки спровокувала рідкісна бактерія – kocuria rosea. В інфекційній лікарні Львова було лише три пацієнти, у яких ця бактерія спровокувала важкі захворювання.

Як повідомила ZAXID.NET лікуючий лікар Каріна Калайдіна, жінці спершу дошкуляв біль у попереку, вона скаржилася на слабкість, погане самопочуття і лікувалася амбулаторно. Та стан не поліпшувався, а навпаки, їй ставало дедалі гріше, піднялася висока температура. Пацієнтка звернулася по допомогу до лікарні у Самборі, де запідозрили менінгіт і 17 листопада скерували пацієнтку до інфекційної лікарні Львова.

«Обстеження на МРТ не підтвердило у пацієнтки менінгіт, але виявило численні множинні абсцеси у поперековому, грудному відділі хребта. Під час лабораторних дослідженнях виявилося, що абсцес спровокувала рідкісна бактерія kocuria rosea», – каже Каріна Калайдіна.

Жінка ще у лікарні, але з реанімації її вже перевели у відділення. Вона має цукровий діабет другого типу, ожиріння, через що лікування ускладнюється. Утім, лікарям вдалося витягнути пацієнтку із важкого стану.

За словами Каріни Калайдіної, в інфекційній лікарні було всього три випадки, коли ця рідкісна бактерія спровокувала у людей важкі захворювання. Перший в Україні випадок менінгоенцефаліту, спричинений збудником Kocuria varians, виявили львівські інфекціоністи у травні цього року. Раніше ця бакрерія ніяк себе не проявляла. Загалом ця бактерія вважається непатогенним збудником і у невеликій кількості може бути в мікрофлорі людини, але через знижений імунітет може спровокувати менінгіт, менінгоенцефаліт, абсцес мозку, сепсис, хвороби сечовивідних шляхів тощо.