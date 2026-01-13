Українці дедалі частіше обирають гібриди

Упродовж 2025 року в Україні зареєстрували 31,2 тис. гібридних легкових автомобілів – як звичайних гібридів (HEV), так і плагін-гібридів (PHEV). Це на 31% більше, ніж торік, повідомив «Укравтопром».

Як і у 2024 році, частка нових авто в загальному обсязі гібридів становила 57%. Решту склали імпортовані автомобілі з пробігом.

Серед нових гібридних легковиків лідером ринку став кросовер Toyota RAV4, який розійшовся тиражем 3533 авто. Друге місце посів Toyota Yaris Cross (953 реєстрації), третє – Nissan Qashqai (872 авто).

У сегменті імпортованих уживаних гібридів перше місце зберіг Toyota Prius – 815 реєстрацій. До трійки лідерів також увійшли Ford Escape (726 авто) та Ford Fusion US (687 авто).