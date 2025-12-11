Експорт сої впливає на ціну ріпаку

Експорт ріпаку наразі тримається на стабільному рівні. Агровиробникам почали повертати сплачені мита, тож ліквідність експортерів зростає. Про це розповіли аналітики сільськогосподарського корпоративу ПУСК, пише AgroTimes.

«Ріпак близько двох місяців торгується на європейському ринку у вузькому діапазоні 477-480 євро за тонну. Є цінові коливання на 2-3%, але реальної динаміки немає», – зазначили аналітики.

Водночас аналітики прогнозують, що культура все ще може піти вгору. При цьому ключовим драйвером на ринку є соя. У разі її зростання, ріпак може подорожчати до 500-510 євро за тонну.

На внутрішньому ринку ситуація схожа: ціна тримається на рівні 550-560 євро за тонну, індикативи переробних підприємств – 24-24,5 грн за тонну.

За словами аналітиків, загалом ринок наразі досить стабільний, випадки вищих цін – поодинокі. Деякі заводи пришвидшують закупівлі через дефіцит інших культур, зокрема соняшнику, тож можливий невеликий підйом. Уже невдовзі стартує форвардна торгівля ріпаком врожаю 2026 року.

При цьому перші індикатори на ріпак нового врожаю озвучують від 340 доларів до 435 доларів за тонну та постачання незначних партій в липні-серпні.

«Найкращий період для форвардної фіксації традиційно – січень-березень. Ризиків по новому врожаю наразі не видно, але укладати контракти на великі обсяги ще зарано», – підсумували аналітики.

У 2025 році площі посівів ріпаку склали близько 1,2 мільйона гектарів. Та, як писав ZAXID.NET, цьогоріч врожайність ріпаку в Україні виявилася нижчою через несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки та посуху на окремих регіонах.