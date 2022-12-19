Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до переговорів, доки вона не залишить окуповані території в Україні. Про це він заявив під час зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил у Латвії (JEF), повідомляє Sky News.

«Ми повинні чітко розуміти, що будь-який односторонній заклик Росії до припинення вогню є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би хибний заклик, його використала б Росія для перегрупування, посилення своїх військ. І поки вони не відступлять із завойованої території, не може і не повинно бути справжніх переговорів», – сказав Сунак.

Замість цього, за словами британського прем'єра, альянс повинен продовжувати зосереджуватися на «зниженні здатності Росії перегрупуватися і поповнювати запаси».

«Це передбачає переслідування її ланцюгів постачання і позбавлення міжнародної підтримки, зокрема рішучу критику Ірану за постачання безпілотників до Москви», – сказав він.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі звернувся до учасників зустрічі. Він, серед іншого, закликав збільшити можливість постачання систем ППО Україні й допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів.

Ця зустріч сталася через кілька годин після того, як російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Атака була спрямована проти Києва і Київської області. За даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили.

Як інформував ZAXID.NET, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британська влада може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо російські війська продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі.