З артерії хірурги вийняли кулю з ознаками корозії

У Рівненській обласній лікарні прооперували військового, у артерії якого застрягла куля. Чоловік потрапив до медзакладу через біль при ходьбі, а вже при детальному обстеженні лікарі виявили в його тілі боєприпас. Як повідомила прес-служба Рівненської обласної клінічної лікарні, куля зупинилася всередині стегнової артерії та призвела до порушення кровотоку, що загрожувало втратою кінцівки.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET Микола Володько, який на той момент виконував обов'язки завідувача центру судинної хіріргії, пацієнту 44 роки, він родом з Рівненщини. Поранення отримав у Донецькій області.

Чоловік звернувся до лікарів через біль у нозі під час ходьби. Зі слів Миколи Володька, чоловік не підозрював, що всередині артерії застрягла куля. Її виявили медики під час обстеження пацієнта. Операцію з виконував хірург Петро Почтар.

«В операційній хірурги Центру судинної та ендоваскулярної хірургії провели мобілізацію ділянки ушкодження стегнової артерії та вени й виявили бойову частину патрона з початковими ознаками корозії. Для відновлення артеріального кровотоку кінцівки був використаний аутовенозний імплант», – йдеться у повідомленні медзакладу.

Відомо, що післяопераційний період у пацієнта пройшов сприятливо, без ускладнень. Кровотік був відновлений в повному обсязі. Наразі чоловіка вже виписали і відправили на долікування у госпіталь.

Микола Володько додає, що після початку повномасштабного вторгнення хірургам доводиться все частіше оперувати пацієнтів з вогнепальними пораненнями. Однак це був перший випадок, коли куля застрягла у просвіті артерії.