Ртуть з організму 5-річного хлопчика виводили природним шляхом

У Рівному 5-річний хлопчик відкусив кінчик термометра і випив звідти ртуть. Батьки вчасно зреагували та відвезли сина до лікарні. Про цю ситуацію повідомив хірург та ендоскопіст Рівненської обласної дитячої лікарні Максим Красько у вівторок, 8 липня.

Як розповіли ZAXID.NET у пресслужбі дитячої лікарні, інцидент стався кілька тижнів тому. До відділення екстреної медичної допомоги вночі привезли 5-річного хлопчика, який відкусив кінчик термометра та випадково випив ртуть.

«Ртуть з організму хлопчика виводили природним шляхом. Ускладнень не виникло. На щастя, пацієнт був активним, його стан задовільний, слизова рота неушкоджена», – зауважив Максим Красько.

Відомо, що хлопчика не госпіталізовували й відпустили одразу після надання медичної допомоги.

Лікар додав, що ртуть із термометра – це рідкий метал, який майже не всмоктується в шлунково-кишковому тракті. Основну небезпеку складає вдихання парів ртуті, а не проковтування. Якщо ртуть потрапила в шлунок або кишківник і дитина почувається добре, лікування здебільшого – консервативне. Йдеться про динамічне спостереження, легке проносне та повторні рентгени – щоб пересвідчитися, що ртуть виводиться. Промивання шлунка, активоване вугілля чи сорбенти у цьому випадку – неефективні.