У Рівненській обласній дитячій лікарні провели складну операцію

У Рівненській обласній дитячій лікарні провели складну операцію немовляті з розщепленням хребта. Дитині видалили 10-сантиметрову грижу, яка була тісно повʼязана зі спинним мозком. Про це повідомили 17 вересня на сторінці медзакладу у Facebook.

«Було успішно прооперовано 10-сантиметрову грижу в новонародженої дитини. Діагностована відкрита форма розщеплення хреба, яка загрожувала здоров’ю та розвитку немовляти. Проте, завдяки умілим діям фахівців, дефект був усунений, а спинний мозок вивільнений», – зазначили в обласній дитячій лікарні.

Наразі дитина перебуває у задовільному стані.

Додамо, що діагностоване у пацієнта розщеплення хребта (spina bifida) – це важка форма вродженої вади розвитку нервової системи. Цей дефект виникає приблизно на третьому тижні вагітності. Залежно від району залягання розрізняють грижі шийного, грудного, поперекового та крижового відділів. Найголовніше в лікуванні – своєчасне хірургічне втручання.