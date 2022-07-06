Редиску переважно їдять сирою. Але пропонуємо її приготувати. Дивно, але цікаво.

Інгредієнти:

овочевий бульйон або вода 1 л.

рис арборіо 200 гр.

біле сухе вино 100 мл

½ цибулини

редиска 150 гр.

масло 2 ст. л.

оливкова олія 2 ст. л.

Прикрасити страву можна тертою або нарізаною редискою, зелеою цибулею тощо (фотоСilantroandcitronella)

Помити редиску та нарізати на четвертинки. Дрібно нарізати цибулю. У каструлі з грубим дном нагріти оливкову олію розтопити масло. Помішуючи, обсмажити цибулю до прозорості, а потім додати редис та смажити ще п'ять хвилин.

Всипати рис та добре перемішати. Потім влити вино та збільшити вогонь, щоб алкоголь випарувався. Додати бульйон (або воду) та готувати на середньому вогні, поки рис його повністю не забере (близько двадцяти хвилин). Посолити та поперчити перед подачею.