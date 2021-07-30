Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив про втрачені з державної власності 16,92 тис. км газорозподільних мереж, які перейшли у приватні руки, а також про тотальну монополію на газовому ринку Групи РГК Дмитра Фірташа. У зв’язку з цим РНБО перевірить, яким чином ці газорозподільні мережі перейшли у приватну власність.

«Ми звернули увагу на стан газорозподільних мереж. Маємо констатувати, що за останній час у дивний спосіб держава втратила 16,92 тис. км газорозподільних мереж, які перейшли у приватну власність», – заявив Данілов на брифінгу після засідання РНБО у п’ятницю, 30 липня, повідомила «Українська правда».

За його словами, зараз існує тотальна монополія: одна з компаній володіє 70% облгазів. «Це безперечно має відношення до Фірташа, стосовно якого введені персональні санкції», – зауважив він.

Йдеться про Групу РГК олігарха Дмитра Фірташа, до якої входить 18 облгазів у всій Україні. Раніше на неї неодноразово накладав штрафи Антимонопольний комітет за зловживання ринковим становищем.

Данілов повідомив, що, згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів доручать перевіряти ці процеси, аби привести їх у відповідність до законодавства.

«Головне, що ми не можемо допустити – це стосується нашої нацбезпеки, щоб нас хтось як державу шантажував, пересмикував наші платіжки тощо», – резюмував він.

Данілов нагадав, що у 2023 році Україна має об'єднатися з європейською енергомережею ENTSO-E.

«Це складна технологічна процедура, маємо наступного року проходити 2 випробування щодо цього, і маємо чітке розуміння, що РФ буде докладати максимум зусиль, аби це не відбулося – вони не хочуть нас відпускати з цього енергетичного пулу. Але наше завдання – зробити все від нас залежне, бо це наша енергобезпека», – зазначив секретар РНБО.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше прокуратура не змогла відсудити у Фірташа газові мережі «Волиньгазу».