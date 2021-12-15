Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов презентував систему моніторингу користування надрами. Презентація системи відбулася у вівторок, 14 грудня.

Данілов зазначив, що цей проект дозволяє українцям подивитися, що відбувається з українськими надрами та яку ренту платять компанії, оскільки ці гроші йдуть до державного і місцевого бюджетів. Він додав, що ця система буде прив’язана до економічного паспорта українців.

Основою системи є GIS DATA – портал каталогізованих джерел геоданих, багатошарових електронних карт для управління громадами/регіонами. У ній представлено інформацію про спецдозволи на користування надрами, кінцевих бенефіціарних власників і засновників компаній, що мають спецдозволи. Ця інформація оновлюється в автоматичному режимі. Також у ній містяться дані про умови видачі та історію зміни статусів, територію, де розташовані надра, видобуток за останній рік і за весь час дії дозволу, родовища корисних копалин, свердловини нафти та газу, нараховану рентну плату на спецдозвіл, сплату ренти в контексті власників дозволів і громад тощо. Система моніторингу використання надр доступна за цим посиланням.

Відповідно до Конституції України надра є об’єктами права власності українського народу. Прес-служба РНБО повідомила, що станом на 14 грудня 2021 року в Україні діють 3070 спеціальних дозволів на користування надрами, 581 з яких з участю держави. Ці дозволи стосуються територій 1046 громад, їхніми власниками є 2061 компанія та 64 фізичні особи-підприємці. У 2020 році власники дозволів сплатили 51,4 млрд грн рентної плати (включно з платою за користування водними ресурсами).