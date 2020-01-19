РНБО закликала ЗМІ не маніпулювати інформацією про повернення «чорних скриньок» Іраном

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українські та іноземні ЗМІ відповідально ставитися до поширення інформації про повернення Україні Іраном «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ.

«Нині тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Перемовини складні і напружені», – цитує посадовця прес-служба РНБО.

За словами Данілова, інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, а також поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговори і можуть негативно вплинути на нього. Він закликав ЗМІ в цьому питанні користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку «надаватимуть в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною».

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, в Ірані заперечили, що збираються передати Україні «чорні скриньки». За інформацією місцевої влади, Іран розглядає варіант передачі їх Україні у випадку, якщо не зможе розшифрувати їх сам.

Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану – Тегерані – розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс «Тегеран – Київ». На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Літак помилково збили іранські військові, сприйнявши його за ворожий об’єкт.