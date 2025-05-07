У цьому місяці можна висаджувати теплолюбні багаторічні й однорічні рослини

Середина весни – найкращий час для активної роботи в саду. Температура повітря вже стабільна, ґрунт добре прогрітий, але ще зберігає достатню кількість вологи. Саме зараз варто приділити увагу рослинам і завершити важливі сезонні справи. Які основні завдання для садівників у травні, пише ТСН.

Обрізка декоративних чагарників

Якщо на ділянці ростуть фуксії, сальвії, пеларгонії чи пенстемони, їх потрібно акуратно обрізати для стимуляції кущення та цвітіння. Але перед тим варто впевнитися, що заморозки більше не загрожують. Живоплоти з вічнозелених культур рекомендується стригти ближче до кінця місяця.

Захист птахів

У травні починається гніздування птахів. Якщо ви під час роботи помітите гніздо, краще не чіпати кущ або дерево, на якому воно розміщене. Це допоможе зберегти біорізноманіття та природний баланс у саду.

Догляд за цибулинними квітами

Після цвітіння тюльпанів, нарцисів та інших весняних цибулинних варто видалити зів’ялі квіти. Це дозволяє рослинам накопичити сили в цибулині, а не витрачати енергію на формування насіння.

Посадка квітів

У цьому місяці можна висаджувати теплолюбні багаторічні й однорічні рослини, як-от петунії, жоржини чи бегонії. Висаджуйте їх у добре зволожений ґрунт після того, як мине загроза нічних заморозків.

Посів однорічників

На початку травня добре висівати однорічні квіти, які цвітуть улітку. Волошки, соняшники, настурції, маки – усе це можна сіяти просто у відкритий ґрунт. Головне – не забувати поливати, якщо стоїть суха погода.

Догляд за газоном

Газон потребує регулярного косіння, аби трава була густою та здоровою. Якщо є порожні ділянки, саме час їх засіяти, щоб трава встигла укорінитися до літньої спеки. Також варто підживити газон азотними добривами. Альтернативний варіант – посів білої конюшини, яка природним чином збагачує ґрунт азотом.