Роботодавці пропонують більше вакансій для жінок, пенсіонерів та людей з інвалідністю
Медіанні зарплати для працівників з вразливих категорій також зросли
Через кадрову кризу в 2025 році роботодавці суттєво розширили перелік посад, відкритих для людей з інвалідністю, кандидаток в декреті та пенсіонерів. Про це йдеться в дослідженні порталу «OLX. Робота», повідомили ZAXID.NET аналітики компанії.
Найдинамічніше зростання зафіксовано на робітничих і сервісних посадах: кількість пропозицій у деяких випадках зросла в десятки разів. Найбільша кількість вакансій – на посади в галузі готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики та телекомунікацій. На низці позицій помітно підвищились і медіанні зарплати – подекуди на 40-80%.
Робота для людей з інвалідністю
Із січня до листопада 2025 року майже в 16 разів зросла кількість пропозицій на посаду комплектувальника в категорії виробництва та робітничих спеціальностей для людей з інвалідністю. У 12 разів зросла кількість вакансій на помічника кухаря в готельно-ресторанному бізнесі.
Найбільшу кількість вакансій для людей з інвалідністю роботодавці пропонують на посади:
кухаря (+93% у кількості оголошень);
пекаря (+47%);
пакувальника (+40%);
водія (+28%);
продавця (+25%).
На низці посад для людей з інвалідністю зросли медіанні зарплати. Найбільше зростання зафіксоване для таких посад:
фасадник (+56% до 62,5 тис. грн);
помічник кухаря (+56% до 20 тис. грн);
тракторист (+55% до 35 тис. грн);
менеджер з продажу (+54% до 30 тис. грн);
кухар (+47% до 31,5 тис. грн);
мерчендайзер (+47% до 24,5 тис. грн).
Робота для кандидаток і кандидатів в декреті
Найбільше вакансій для тих, хто в декреті, додалось також на посаду комплектувальника, як і в попередній категорії – більше сотні пропозицій в листопаді проти одиниць в січні 2025 року. Втричі більше пропозицій роботи зафіксовано на посаді різноробочого в категорії будівництва та облицювальних робіт.
Також суттєво зросла кількість пропозицій для тих, хто в декреті, на такі посади:
пекаря (+129%);
менеджера по роботі з клієнтами (+111%);
кухаря (+86%);
продавця (+43%).
На 82% із січня по листопад 2025 року зросла медіанна зарплата для операторів чату (в категорії кол-центрів та телекомунікацій) – до 15,5 тис. грн.
В категорії краси й фітнесу на 66% – до 16,6 тис. грн – зросла медіанна зарплата за оголошеннями. Ідеться про посади перукарів, майстрів манікюру, адміністраторів в салони краси, масажистів тощо. Для вихователів медіанна зарплата стала вищою також на 66% і становить 15,8 тис грн, для бухгалтерів – на 61%, до 22,5 тис. грн.
Робота для пенсіонерів
Рекордне зростання кількості вакансій, що підходять людям пенсійного віку, також зафіксовано на посаду комплектувальника – понад 100 пропозицій в листопаді 2025 року. Майже втричі більше стало вакансій для помічників кухарів та операторів кол-центру.
Найбільше вакансій для пенсіонерів на посади:
пекаря (+104%);
кухаря (+79%);
різноробочого на будівництві (+74%);
вантажника (+46%);
продавця (+37%);
водія у категорії логістики та доставки (+28%);
охоронця (+26%);
швачки (+20%).
Щодо медіанних зарплат для пенсіонерів, то найбільше вони зросли на посадах:
диспетчера (+73% до 19,5 тис. грн);
мийника на СТО (+64% до 28,8 тис. грн);
пекаря (+63% до 35,1 тис. грн);
промоутера (+54% до 10 тис. грн);
оператора кол-центру (+48% до 18,5 тис. грн).
