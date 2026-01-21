Вакансій для вразливих категорій стало більше через кадрову кризу

Через кадрову кризу в 2025 році роботодавці суттєво розширили перелік посад, відкритих для людей з інвалідністю, кандидаток в декреті та пенсіонерів. Про це йдеться в дослідженні порталу «OLX. Робота», повідомили ZAXID.NET аналітики компанії.

Найдинамічніше зростання зафіксовано на робітничих і сервісних посадах: кількість пропозицій у деяких випадках зросла в десятки разів. Найбільша кількість вакансій – на посади в галузі готельно-ресторанного бізнесу, роздрібної торгівлі, логістики та телекомунікацій. На низці позицій помітно підвищились і медіанні зарплати – подекуди на 40-80%.

Робота для людей з інвалідністю

Із січня до листопада 2025 року майже в 16 разів зросла кількість пропозицій на посаду комплектувальника в категорії виробництва та робітничих спеціальностей для людей з інвалідністю. У 12 разів зросла кількість вакансій на помічника кухаря в готельно-ресторанному бізнесі.

Найбільшу кількість вакансій для людей з інвалідністю роботодавці пропонують на посади:

кухаря (+93% у кількості оголошень);

пекаря (+47%);

пакувальника (+40%);

водія (+28%);

продавця (+25%).

На низці посад для людей з інвалідністю зросли медіанні зарплати. Найбільше зростання зафіксоване для таких посад:

фасадник (+56% до 62,5 тис. грн);

помічник кухаря (+56% до 20 тис. грн);

тракторист (+55% до 35 тис. грн);

менеджер з продажу (+54% до 30 тис. грн);

кухар (+47% до 31,5 тис. грн);

мерчендайзер (+47% до 24,5 тис. грн).

Робота для кандидаток і кандидатів в декреті

Найбільше вакансій для тих, хто в декреті, додалось також на посаду комплектувальника, як і в попередній категорії – більше сотні пропозицій в листопаді проти одиниць в січні 2025 року. Втричі більше пропозицій роботи зафіксовано на посаді різноробочого в категорії будівництва та облицювальних робіт.

Також суттєво зросла кількість пропозицій для тих, хто в декреті, на такі посади:

пекаря (+129%);

менеджера по роботі з клієнтами (+111%);

кухаря (+86%);

продавця (+43%).

На 82% із січня по листопад 2025 року зросла медіанна зарплата для операторів чату (в категорії кол-центрів та телекомунікацій) – до 15,5 тис. грн.

В категорії краси й фітнесу на 66% – до 16,6 тис. грн – зросла медіанна зарплата за оголошеннями. Ідеться про посади перукарів, майстрів манікюру, адміністраторів в салони краси, масажистів тощо. Для вихователів медіанна зарплата стала вищою також на 66% і становить 15,8 тис грн, для бухгалтерів – на 61%, до 22,5 тис. грн.

Робота для пенсіонерів

Рекордне зростання кількості вакансій, що підходять людям пенсійного віку, також зафіксовано на посаду комплектувальника – понад 100 пропозицій в листопаді 2025 року. Майже втричі більше стало вакансій для помічників кухарів та операторів кол-центру.

Найбільше вакансій для пенсіонерів на посади:

пекаря (+104%);

кухаря (+79%);

різноробочого на будівництві (+74%);

вантажника (+46%);

продавця (+37%);

водія у категорії логістики та доставки (+28%);

охоронця (+26%);

швачки (+20%).

Щодо медіанних зарплат для пенсіонерів, то найбільше вони зросли на посадах:

диспетчера (+73% до 19,5 тис. грн);

мийника на СТО (+64% до 28,8 тис. грн);

пекаря (+63% до 35,1 тис. грн);

промоутера (+54% до 10 тис. грн);

оператора кол-центру (+48% до 18,5 тис. грн).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт, за яким мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців має зрости утричі.