На початку акції відбувся перформанс, після чого сотні людей із плакатами скандували гасла на підтримку азовців

Рідні захисників «Азовсталі» та небайдужі мешканці міста увечері п'ятниці, 5 серпня, провели у Львові мітинг на підтримку полонених героїв Маріуполя. Це вже друга за тиждень подібна акція у Львові: перший мітинг відбувся 1 серпня, через три дні після масового вбивства українських військовополонених у виправній колонії в окупованій Оленівці.

Родини захисників «Азовсталі» зібралися на площі перед Оперним театром із публічним закликом захистити права та зробити все можливе для швидкого обміну героїв Маріуполя. На початку акції відбувся перформанс, після чого сотні людей із плакатами скандували «Поверніть героїв додому», «Азов – це вся Україна», «Звільніть полонених "Азовсталі"», «Росія – країна-терорист» та інші.

«Мій син Ігор перебуває в колонії з 17 травня, востаннє я його чула 6 липня. Як він зараз – я не знаю. Коли я з ним говорила, то чула по голосу, що з ним все добре – до трагедії в Оленцівці. Що ще я можу сказати? Я вимагаю, я прошу, я молю людей і організації, які можуть допомогти, зробити це і повернути нам героїв додому», – розповіла Надія, мати одного з військовополонених.

Додамо, що на минулих вихідних, 30 та 31 липня, в Європі відбувалися мітинги на підтримку захисників «Азовсталі» у відповідь на масове вбивство росіянами азовців у таборі для військовополонених у Оленівці.

Як інформував ZAXID.NET, 29 липня стало відомо про розстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, зокрема – захисників «Азовсталі». За різними даними, внаслідок вибуху загинули від 40 до 53 українських військових. Перед цим до бараку, де це сталося, перевели захисників «Азовсталі», більшість з яких – це бійці полку «Азов». За даними української розвідки, вибух влаштували «вагенрівці». Міжнародні експерти переконані, що причиною вибуху була термобарична зброя.

Захисники «Азовсталі» добровільно здалися в полон на початку другої половини травня. Так солдати, які до останнього боронили Маріуполь, виконали наказ командування про порятунок своїх життів. Загалом у полоні опинилися понад 2,5 сотні військових. Після цього повідомлялося, що полонених воїнів обміняють. 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими за час повномасштабної війни, у процесі якого визволили 144 українських воїнів, з яких 97 – оборонці «Азовсталі».