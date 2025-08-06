Пожежу, яка спалахнула внаслідок атаки, бачили з території Румунії

У ніч на середу, 6 серпня, російські війська дронами атакували об'єкт газотранспортної інфраструктури біля кордону з Румунією. Про це повідомило Міненерго.

В ніч на 6 серпня Росія здійснила атаку на об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу румунського кордону. Ця станція була частиною маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, по якому вже постачався LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

«Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців», – заявили у відомстві.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук відзначила, що цей обстріл – сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу.

«Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці. Безкарність тільки розширює терор», – заявила Гринчук.

Пожежу, яка спалахнула внаслідок атаки, бачили з території Румунії.

Близько 01:10 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій надіслала повідомлення для північної частини повіту Тулча, попереджаючи громадян про можливість падіння об’єктів з повітряного простору. Для моніторингу ситуації в повітря підняли два винищувачі F-16. У Міноборони згодом зазначили, що несанкціонованого вторгнення в національний повітряний простір країни не зафіксували.

Також російські війська у середу зранку, 6 серпня, завдали авіаудару по Запорізькому району. В результаті ворожого обстрілу щонайменше двоє людей загинули, 12 зазнали поранень.