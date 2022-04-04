Щоб обійти санкції, спецслужби РФ налагоджують канали контрабанди, зокрема через Грузію

Росія налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через Грузію. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, політичне керівництво Грузії дало вказівку правоохоронцям не перешкоджати контрабандистам.

Як повідомляється, після запровадження міжнародних санкцій держава-терорист втратила можливість постачати велику кількість товарів військового, цивільного та подвійного призначення. Щоб обійти санкції, спецслужби РФ налагоджують канали контрабанди, зокрема через Грузію.

Натомість представники грузинських спецслужб отримали від політичного керівництва вказівку не перешкоджати контрабанді. Також ГУР володіє інформацією, що Росія постачає через Східну Азію товари військового призначення, а саме запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади.

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та Росією.

Як інформував ZAXID.NET, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 31 березня запевняла, що країна бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях, запроваджених Заходом проти Росії через війну в Україні.

Однак, вже 3 квітня, прем'єр-міністр Грузії вкотре заявив, що його країна не планує запроваджувати економічні санкції проти Росії, бо це не відповідає національним інтересам.