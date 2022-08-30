ЗСУ просуваються вглиб Херсонщини, але росіяни цього «не помічають»

Військово-політичне керівництво держави-терориста Росії спеціально робить зневажливі заяви про просування ЗСУ в Херсонській області, намагаючись таким чином зберегти видимість великих військових успіхів росіян в Україні. Про це йдеться у зведенні аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW).

Аналітики ISW звернули увагу на те, що міноборони Росії ввечері 29 серпня заявило, що український контрнаступ був обмеженим та невдалим зусиллям просунутися за трьома невказаними напрямками в Херсонській області, задавши тон наступним обговоренням контрнаступу у російському медіпросторі.

Повідомляється, що російські блогери здебільшого стверджували, що повідомлення про український контрнаступ були перебільшені, фальшиві чи, швидше за все, не увінчалися успіхом, стверджуючи, що українські сили досі не мали змоги прорвати російські оборонні рубежі у минулих контратаках і, як і раніше, не можуть зробити це.

Як зазначають аналітики Інституту, «такі зневажливі заяви вказують на те, що Кремль прагне підтримувати видимість великих військових успіхів Росії в Україні».

Також у зведенні йдеться про те, що росіяни намагаються перекидати постачання для відбиття контрнаступу ЗСУ через понтонну переправу на північ у бік Херсона. Але такий спосіб поповнення втрат Росією неефективний і вразливий для українських ударів.

Цитуючи радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, аналітики ISW зазначають, що найближчими днями зусилля РФ з логістики, що залежать від маріупольського залізничного транзиту, найімовірніше, ослабнуть через відсутність електрики, пошкодження станційних кранів і повені, що перешкоджає роботі залізниці в Маріуполі.

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. В ЗСУ закликали ЗМІ тримати в тиші подробиці дій українських військових, натомість в Росії заявили, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.