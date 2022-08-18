Російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» декілька разів використовували проти України

Міністерство оборони держави-терориста Росії повідомило в четвер, що три бойові літаки МіГ-31Е, оснащені гіперзвуковими ракетами «Кинджал», були передислоковані у Калінінградську область, яка межує з Польщею та Литвою. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що винищувачі, оснащені «Кинджалами», які були переправлені до Калінінградської області, перебуватимуть на цілодобовому бойовому чергуванні.

«Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

«Кинджал» є найновішим типом ракет, що перебуває на озброєнні російської федерації. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх було випущено всього декілька десятків. Ракета «Кинджал», запуск якої відбувається з літака, може розвивати швидкість до 12000 км/год, рухаючись по балістичній траєкторії, що робить її складною ціллю для перехоплення системами ППО.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія кілька разів використовувала ракети «Кинджал». Зокрема, ними було вражено торгівельно-розважальний центр Retroville в Києві та військовий об’єкт у Вінницькій області.