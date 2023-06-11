Підрив ГЕС був покликаний призупинити ЗСУ та дати окупантам відійти на інші напрямки

Російські окупанти після підриву Каховської ГЕС почали переміщувати свої найбільш боєздатні частини з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це відбувається внаслідок значного затоплення Лівобережжя та через неспроможність окупантів протистояти українському контрнаступу, повідомила у неділю, 11 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Ганни Маляр, росіяни переправляють на інші напрямки підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії, які є найбільш спроможними в бою. Переміщення окупантів зумовлено бажанням командування дещо «звузити» можливу географію наступу ЗСУ.

«Тому, стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ», – заявила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони припустила, що окупанти підірвали Каховську ГЕС з метою не допустити контрнаступу Сил оборони на Херсонщині. Крім того, підривом греблі росіяни намагалися вивільнити шлях необхідним резервам для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.