Заплановані російські навчання біля берегів Ірландії могли зашкодити деяким тваринам, зокрема китам

Росія перенесла навчання своїх військово-морських сил подалі від берегів Ірландії після скарг ірландських політиків та рибалок. Останні розкритикували проведення маневрів через потенційну шкоду морській фауні.

Заплановані на 3-8 лютого російські навчання мали пройти за 240 км від узбережжя Ірландії, пише ВВС. Однак вже 29 січня міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що РФ таки перенесе свої маневри за межі виключної економічної зони країни.

Раніше група ірландських рибалок попереджала, що влаштує мирні акції протести проти російських навчань, оскільки вони можуть заподіяти шкоду морській фауні. Позицію рибалок підтримала Ірландська організація виробників риби у Південній та Західній Ірландії.

Ірландський політик Майкл Нунан також наголошував, що заплановані навчання також можуть мати руйнівні наслідки для низки тварин, зокрема кашалотів та синіх китів.

Рішення про перенесення навчань посол Росії в Ірландії Юрій Філатов назвав «жестом доброї волі». Мовляв, його ухвалили, щоб «не перешкоджати рибальству ірландських суден у традиційних районах лову». Водночас він назвав заяви про шкоду морській фауні «перебільшеними», а саму суперечку щодо військових навчань «частиною пропаганди проти Росії».