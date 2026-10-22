Ракета має композитний фюзеляж завдовжки 3,5 м, а розмах її крил становить три метри

Наприкінці літа Росія почала застосовувати проти України нову крилату ракету «Філін». Головне управління розвідки Міністерства оборони України у четвер, 22 жовтня, оприлюднило її технічні характеристики, будову та дані про електронні компоненти.

На порталі War&Sanctions розвідники розмістили інтерактивну 3D-модель ракети, інформацію про її складові та електронну компонентну базу. За даними ГУР, «Філін», розроблений російським АТ «НПО «Молнія», є частиною тенденції російського військово-промислового комплексу до створення відносно дешевих засобів повітряного нападу з реактивними двигунами та наземним запуском.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Ракета має композитний фюзеляж завдовжки 3,5 м, а розмах її крил становить три метри. Під час виготовлення окремих деталей використовують технологію 3D-друку. За заявленими російською стороною характеристиками, максимальна швидкість «Філіна» сягає 800 км/год, а дальність польоту – до 1200 км. Ракета здатна летіти на наднизьких висотах або підніматися на висоту до шести кілометрів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Передбачено два варіанти бойової частини – масою 50 або 100 кг. Запускають ракету із наземної установки за допомогою порохового прискорювача.

Що відомо про компоненти ракети

За інформацією ГУР, бортове обладнання «Філіна» виготовляє ТОВ «ПЛАЗ», яке також залучене до виробництва російських безпілотників «Гарпія». Блоки обох виробів мають схожу компоновку та маркування.

Для наведення на ціль ракета використовує інерціальну навігаційну систему китайського виробництва та 16-канальну систему «Комета».

Електронна компонентна база «Філіна» загалом подібна до тієї, яку застосовують в інших російських ракетах і безпілотниках. Водночас розвідка відзначає значну кількість китайських деталей і уніфікацію технічних рішень у різних блоках та електронних платах. За даними ГУР, серед ідентифікованих компонентів – 35 американських і 22 китайських.

Водночас двигун ракети має російське походження. Йдеться про модель R500, яку виробляє ТОВ «Рейнольдс». Такий самий двигун раніше виявили в крилатій авіаційній ракеті С-71К «Ковер».

Нагадаємо, 30 вересня російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику спеціальний боєзаряд для знищення високовольтних опор і металевих мостових конструкцій. За даними фахівця з військових радіотехнологій Сергія Бескрестнова, боєзаряд типу КРСН складається з основного заряду вагою 40 кг і чотирьох модулів ураження.