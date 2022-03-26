Росія почала військові навчання на Курильських островах, за які в неї триває спір з Японією. Перед тим Москва припинила мирні переговори з Японією через запроваджені проти Росії санкції за вторгнення в Україну.

У навчаннях задіяні понад 3000 військових та кілька сотень одиниць техніки, передає Reuters.

Навчання почалися через кілька днів після того, як Москва припинила мирні переговори з Токіо через санкції, які країна наклала на РФ через її вторгнення в Україну.

Японія претендує на південну частину островів Курильської гряди. Росія окупувала ці землі після Другої світової війни і утримує під своїм контролем. Після початку війни РФ проти України Японія знову заявила, що Курильські острови її суверенна територія. Японія також запровадила санкції проти Росії та найвищих російських посадовців.