Японія припиняє експорт нафтопереробного обладнання в Росію
Японський уряд ввів додаткові санкції проти Росії і російських та білоруських посадовців
Уряд Японії повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії через ескалацію її воєнної агресії в Україні. Також будуть запроваджені санкції проти Білорусі, яку в Японії вважають співучасницею дій Росії.
Як пише Kyodo news, Японія перестане постачати в Росію нафтопереробне обладнання, а в Білорусію – товари подвійного призначення (ідеться про договори з Міноборони РБ).
Окрім того, Японія запроваджує персональні санкції проти 20 російських високопосадовців та олігархів і 12 білоруських посіпак Росії. Як пише 24 канал, серед тих, хто потрапляє під санкції Японії, опинились, серед іншого:
- Прес-секретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков;
- заступники керівника адміністрації президента Дмітрій Козак, Алєксєй Громов і Сергєй Кірієнко;
- голова Чечні Рамзан Кадиров;
- олігархи Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та Алішер Усманов;
- пропагандист Владімір Соловйов;
- сини Алєксандра Лукашенка Віктор і Дмітрій;
- прес-секретарка самопроголошеного президента РБ Наталія Ейсмонт;
- голова МВС РБ Іван Кубраков.
Нагадаємо, що 23 лютого, уряди Японії, Канади та Австралії завпровадили санкції проти Росії через визнання незалежності ОРДЛО. Ішлося про заборону випуску російських облігацій у Японії та заморожування активів деяких росіян.