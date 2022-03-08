Уряд Японії повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії через ескалацію її воєнної агресії в Україні. Також будуть запроваджені санкції проти Білорусі, яку в Японії вважають співучасницею дій Росії.

Як пише Kyodo news, Японія перестане постачати в Росію нафтопереробне обладнання, а в Білорусію – товари подвійного призначення (ідеться про договори з Міноборони РБ).

Окрім того, Японія запроваджує персональні санкції проти 20 російських високопосадовців та олігархів і 12 білоруських посіпак Росії. Як пише 24 канал, серед тих, хто потрапляє під санкції Японії, опинились, серед іншого:

Прес-секретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков;

заступники керівника адміністрації президента Дмітрій Козак, Алєксєй Громов і Сергєй Кірієнко;

голова Чечні Рамзан Кадиров;

олігархи Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та Алішер Усманов;

пропагандист Владімір Соловйов;

сини Алєксандра Лукашенка Віктор і Дмітрій;

прес-секретарка самопроголошеного президента РБ Наталія Ейсмонт;

голова МВС РБ Іван Кубраков.

Нагадаємо, що 23 лютого, уряди Японії, Канади та Австралії завпровадили санкції проти Росії через визнання незалежності ОРДЛО. Ішлося про заборону випуску російських облігацій у Японії та заморожування активів деяких росіян.