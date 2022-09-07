Країни ЄС у квітні 2022 року відмовилися обслуговувати російські судна у своїх портах. А це означає, що російські танкери з російською нафтою та нафтопродуктами вже п’ятий місяць не мають права заходити в порти країн Європейського союзу. Але як свідчить журналістське розслідування програми «Схеми», росіяни знайшли способи, як обходити ці заборони.

Журналісти, працюючи з аналітичною системою MarineTraffic, яка відстежує пересування кораблів у морях, помітили, що протягом останніх місяців 13 російських наливних суден курсують одним маршрутом. Вони випливають завантаженими з російських портів у Азовському й Чорному морях, прямують у напрямку румунського порту Констанца, але зупиняються за 17-20 миль до порту. Певний час стоять на місці і повертаються порожніми. Місткість цих танкерів становить чотири або п’ять тисяч тонн. Що саме перевозять судна – чи сиру нафту, а чи готові нафтопродукти журналісти встановити не змогли, але натомість розкрили схеми, за якими вантажі з цих кораблів потрапляють до ЄС.

Перша схема виглядає так: російські танкери виходять з російських портів, зупиняються у Чорному морі поблизу румунського порту Констанца, а там відбувається перевантаження на судна під прапорами країн ЄС, які доставляють нафтопродукцію у порти інших країн, включно з країнами Євросоюзу, але переважно в Грецію, яка входить до ЄС.

Наприклад, 12 червня російський VF Tanker 11 біля берегів Румунії здійснив перевантаження на судно Star Merlin (під Португальським прапором, але власник – німецька компанія). 25 червня танкер Star Merlin зайшов у порт материкової Греції – Agioi Theodoroi, де розвантажився і наступного дня вийшов у море вже порожнім.

27 липня російський танкер Mekhanik Antonov там же – біля порту Констанца – протягом 366 хвилин перекачував свій вантаж на танкер із мальтійським прапором Georgia (власниця судна – грецька компанія). 28 та 29 липня Georgia доотримав вантаж і з VF Tanker 8. VF Tanker 8 порожнім повернувся в Росію, а завантажений Georgia 10 серпня розвантажився у тому ж грецькому порту Agioi Theodoroi.

Друга схема подібна, але у ній задіяний танкер-накопичувач з великою місткістю – понад 80 тисяч тонн. Це танкер New Legend під прапором Ліберії. Уже п’ятий місяць він майже непорушно стоїть у морі біля Констанци.

Російські танкери VF Tanker 1, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 21 регулярно наповнюють його з червня цього року. New Legend у свою чергу перевантажує нафту чи нафтопродукти на інше судно. І вже це судно або заходить в європейський порт і розвантажується, або продовжує «естафету», і в порт країни ЄС заходить аж четверте судно у цьому ланцюжку.

Такі маневри простежити складніше, оскільки танкери часто вимикають навігацію. Але щонайменше один такий випадок журналісти простежили аж до кінцевого пункту призначення.

2 липня ліберійський New Legend, який наповнюють російські танкери, дозавантажив мальтійське судно San Sebastian. San Sebastian перелив вантаж на грецький танкер Minerva Vaso. А Minerva Vaso 15 липня вивантажився у Греції, в порту Agioi Theodoroi.

«З цього можна зробити висновок, що Росія пристосовувалася до нових умов: її танкерам заборонено обслуговуватись у портах Євросоюзу, але це не заважає доставляти нафту і нафтопродукти у море і перевантажувати їх на інші судна, які без проблем доставлять вантаж у Грецію, тобто на територію ЄС. І допомагають Росії обходити заборону входження в європейські порти судна під прапорами країн Євросоюзу», – наголошується в журналістському розслідуванні.

Згадані в розслідуванні російські танкери, які везуть у Чорне море нафтопродукти, які через ланцюжок перевантажень опиняються в портах ЄС, належать російській компанії Volga Shipping олігарха Владіміра Лісіна. Він – найбагатша людина у Росії за версією Forbes станом на 2022 рік. Проти нього ввела санкції лише Австралія, тоді як ЄС, Велика Британія чи навіть Україна санкцій проти нього не ввели. «А значить, його компанії можуть безперешкодно працювати майже в усьому світі. У тому числі заробляючи на транспортуванні нафти і нафтопродуктів, отримуючи надприбутки під час війни», – констатували журналісти.