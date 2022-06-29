Руїни торгового центру «Амстор» в Кременчуці в який влучила російська ракета

Російські військові продовжать практику завдання ракетних ударів по об’єктах в Україні з метою завадити постачанню підрозділів ЗСУ на фронті. Однак через брак високоточної зброї і помилки у наведенні це супроводжуватиметься жертвами серед мирного населення, повідомили у Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Існує ймовірність, що ракетний удар по торговому центру в Кременчуці 27 червня 2022 року мав на меті вразити сусідній інфраструктурний об’єкт. Неточність російських ударів на великій відстані раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі удар по залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня 2022 року», – заявили у відомстві.

Британська розвідка констатує, що російські навідники ударів, швидше за все, «готові погодитися на високий рівень побічної шкоди», коли відчувають військову необхідність удару по цілі.

Водночас дефіцит у РФ більш сучасної високоточної ударної зброї та недостатня професійність навідників ударів, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення.

Крім того, за даними розвідки, російські війська продовжують поступово просуватися, намагаючись оточити Лисичанськ. З 25 червня 2022 року російські війська просунулися ще на 2 км біля Лисичанського нафтопереробного заводу, на південь від міста.

Як інформував ZAXID.NET, Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру «Амстор» у місті Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувала більше ніж тисяча мирних жителів.

Наразі відомо, що внаслідок влучення ракет у будівлю ТРЦ та подальшої пожежі 18 людей загинули, 59 поранені, 36 вважаються зниклими безвісти.