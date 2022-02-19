Олександр Лукашенко та Володимир Путін спостерігають за тренуванням з управління збройними силами РФ

У Росії в суботу, 19 лютого, почалися військові навчання із застосуванням балістичних і крилатих ракет. Із ситуаційного центру у Кремлі за навчаннями спостерігають російський президент Володимир Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

У суботу, 19 лютого, у Росії стартували військові навчання сил стратегічного стримування під керівництвом глави Кремля Володимира Путіна.

Як інформує російське інформаційне агентство «РБК» з посиланням на офіційний Кремль, під час навчань 19 лютого було проведено пуски гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал», крилатих ракет «Калибр» та гіперзвукової ракети «Циркон». В Астраханській області запустили «Искандер», з Плесецька – «Ярс», з Баренцевого моря – «Синеву».

Про проведення ядерних навчань Міноборони РФ повідомило напередодні. Військові маневри відбуваються із залученням Повітряно-космічних сил РФ, сил Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів. Хоча навчання анонсували за день до їхнього проведення, Міноборони РФ заявило, що ядерні маневри було сплановано заздалегідь.

Спільні військові навчання Росії та Білорусі мають завершитися 20 лютого, а навчання у Чорному морі – на день раніше.

LB.ua з посиланням на західні ЗМІ інформує, що Росія перенесла ядерні навчання з осені на лютий. Співрозмовники видання розцінили це як застереження НАТО та пов'язали з ймовірним вторгненням Росії на територію України. Вочевидь, таке проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил, які перебувають у розпорядженні РФ.

Зауважимо, що перевірка Росією ядерних сил відбувається на тлі ескалації на Донбасі та концентрації біля українських кордонів близько 150 тис. російських військових.