Президент країни-агресорки Володимир Путін

Президент країни-агресорки Володимир Путін підписав указ про залучення громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на відповідний указ Путіна.

«Призвати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки», – йдеться у документі.

Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із призовом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.

LB.ua зазначає, що збори військових запасу армії РФ, є плановим заходом і проводяться щорічно. Попередній указ про військові збори президент Росії Володимир Путін підписав у квітні 2021 року.

Додамо, що раніше російське інформаційне агентство ТАСС повідомляло, що у суботу, 19 лютого збройні сили Росії проведуть навчання за участю «ядерної тріади» під керівництвом президента країни Володимира Путіна. Під час навчань будуть виконані пуски балістичних і крилатих ракет.

До них залучать сили Повітряно-космічних сил РФ, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Наголошується, що навчання за участю «ядерної тріади» – стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет і підводних ракетоносців – проводять щороку.

Зазвичай під час навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає таку ж ракету по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Також виконується навчально-бойовий пуск міжконтинентальної ракети зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки дальньої авіації Повітряно-космічних військ РФ.

Російські навчання пройдуть на тлі ескалації РФ ситуації на Донбасі та загрози вторгнення в Україну російських військ, стягнутих Кремлем до її кордонів одразу з кількох напрямків.

Як інформував ZAXID.NET, раніше військові експерти Atlantic Council повідомили про те, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.

15 і 16 лютого Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс 16 лютого заявив, що Росія не тільки не йде на деескалацію, а й продовжує нарощувати війська.

У Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тис. військових – тепер їх понад 150 тис. Про нарощування сил каже і британська розвідка.