Керівник штабу військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон заявив, що діяльність Росії та Китаю в космосі створює щоденні загрози. Про це повідомив The Telegraph.

З його слів, Москва та Пекін займаються сумнівною та небезпечною діяльністю в космосі. Зокрема в польотах супутників у безпосередній близькості від інших, або в «більш небезпечній діяльності», яка може знищити інші супутники.

Така поведінка двох країн спостерігається кілька разів на рік, наголошує Вігстон. З його слів, за останній рік Росія розгорнула комбінацію супутників, і вони відпрацювали маневри, які, як вважають британські військові, могли бути зроблені лише для навмисного знищення іншого супутника.

Китай, своєю чергою, продовжує розробляти антисупутникові технології – від ракет до лазерної зброї для «осліплення» супутників. А практикується Китай, зі слів Вігстона, на «власних зайвих супутниках».

Нагадаємо, що у 2020 році США звинуватили Росію у випробуванні зброї в космосі. Космічне командування США заявило, що Росія «провела неруйнівний тест космічної протисупутникової зброї». Тоді супутник-інспектор Cosmos 2543 запустив об’єкт у космосі поряд з іншим російським супутником.

Командування також заявивили, що мають докази того, що це саме випробування протисупутникової зброї відбулося у 2017 році. РФ також запустила апарат, який використала не за тим призначенням, яке було заявлене офіційно.