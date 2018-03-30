Росія заявила про висилку 13-ти українських дипломатів

Павло Клімкін назвав висилку українських дипломатів нонсенсом

Москва оголосила про введення дзеркальних заходів щодо 23 країн, що вислали російських дипломатів через «справу Скрипаля». У переліку країн значиться також і Україна, повідомляється на сайті МЗС РФ.

Як зазначається, у п'ятницю, 30 березня до МЗС Росії викликали керівників дипмісій Австралії, Албанії, Німеччини, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Румунії, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, Естонії.

«Їм були вручені ноти протесту і заявлено, що у відповідь на необґрунтовані вимоги зазначених держав про висилку російських дипломатичних співробітників на підставі бездоказових обвинувачень Великобританії на адресу Росії через т.зв. «справу Скрипаля» російська сторона оголошує persona non grata відповідну кількість співробітників дипустанов цих країн у Російській Федерації», - йдеться у повідомленні.

У заяві також наголошуєтьсая, що «з урахуванням того, що в останній момент до зазначених країн вирішили долучитися Бельгія, Угорщина, Грузія та Чорногорія, Росія також залишає за собою право на відповідні кроки щодо цих держав».

Між тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив висилку українських дипломатів із Російської Федерації у відповідь на дії української сторони. «Дзеркальна реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти у Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч усього цивілізованого світу», - написав він у Twitter.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

Голова МЗС наголосив, що про громадян України в РФ «є кому подбати» і додав що дипломатичні відомства працюватимуть далі.

Як повідомлялося, 26 березня президент України Петро Порошенко заявив про видворення 13-ти російських дипломатів «у відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері». 28 березня російські дипломати полишили територію України. Посольство Росії в Україні розташовується в Києві, є також генеральні консульства РФ у Львові, Одесі та Харкові.

Нагадаємо, 4 березня в Великобританії біля торгового центру в місті Солсбері від отрути постраждали колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль, який працював на британську розвідку, та його дочка Юлія. За даними британського слідства, постраждалих отруїли нервовонопаралітичною речовиною «Новачок», розробленою у Росії.

30 березня стало відомо, що стан Юлії Скрипаль поліпшується - вона у свідомості та може говорити, її стан стабільний.

Сама ж Росія всі обвинувачення через «справу Скрипаля» заперечує.