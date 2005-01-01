Україна заборонила в'їзд депортованим з Британії російським дипломатам-розвідникам

Вислані з Великої Британії російські дипломати перед від'їздом, 20 березня 2018 року

Служба безпеки України закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворили з Великої Британії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Голова СБУ (Василь Грицак – ред.) зазначив, що їхня діяльність є зухвалим знущанням над однією з ключових функцій дипломатичного представництва, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року – заохочення дружніх взаємостосунків між державами», – цитує його прес-служба відомства.

Грицак підкреслив, що російські розвідники під прикриттям дипломатів все частіше вдаються до цинічних провокацій, спрямованих на підрив основ міжнародної стабільності та безпеки.

Нагадаємо, Україна на знак солідарності з Британією і іншими союзниками вирішила вислати з країни 13 російських дипломатів. В МЗС повідомили, що всі вони працювали на спецслужби РФ.