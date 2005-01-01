24 країни світу висилають 139 російських дипломатів

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:075843

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Уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії, під час якого отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію, заявив керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки МЗС Польщі Домінік Янковський.

За його словами, вже 24 країни оголосили про видворення 139 співробітників російських дипмісій. Останньою приєдналася Австралія, вона вишле двох росіян.

Країни та кількість висланих російських дипломатів. Клікніть для збільшення. Інфографіка ZAXID.NET

Нагадаємо, висилки російських дипломатів почалися в понеділок, 26 березня. Серед країн, які вислали російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії є й Україна, вона вислала 13 дипломатів. 60 дипломатів вислали США, чотирьох видворила Польща. Також у США закриють консульство РФ у Сіетлі.

Разом з тим Австрія, Болгарія та Греція відмовилися вислати російських дипломатів.

Скрипаля і його дочку отруїли 4 березня нервово-паралітичною речовиною.

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