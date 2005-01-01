Велика Британія висловила подяку Україні за рішення вислати російських дипломатів

СвітОлег Костюк, 26 березня2240

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Велика Британія дякує Україні за рішення вислати російських дипломатів. Про це посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф написала у своєму мікроблозі у Twitter.

«Дякую Павлу Клімкіну (голові українського МЗС, - ред.) та Петру Порошенку за те, що ви стоїте з Великою Британією перед обличчям неприйнятної поведінки Росії», – написала Гоф.

При цьому вона зробила репост повідомлення у Twitter Клімкіна про рішення України вислати 13 російських дипломатів у координації з друзями і партнерами в демократичному трансатлантичному співтоваристві.

Зазначимо, що Україна схвалила рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Великій Британії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля. За словами президента Петра Порошенка, видворення з країни російських дипломатів дозволить зміцнити безпеку в Україні і послабити зусилля «п'ятої колони» по дестабілізації внутрішньої ситуації.

Також про своє рішення вислати російських дипломатів вже заявили в США, Канаді, Албанії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Литві, Латвії та Іспанії.

У Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії заявили, що загалом 20 країн вислали 134 співробітників російської розвідки.

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