Велика Британія висловила подяку Україні за рішення вислати російських дипломатів

Велика Британія дякує Україні за рішення вислати російських дипломатів. Про це посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф написала у своєму мікроблозі у Twitter.

«Дякую Павлу Клімкіну (голові українського МЗС, - ред.) та Петру Порошенку за те, що ви стоїте з Великою Британією перед обличчям неприйнятної поведінки Росії», – написала Гоф.

Thank you @PavloKlimkin and @poroshenko for standing with the UK in the face of Russia's unacceptable behaviour. https://t.co/y99AxcrevM