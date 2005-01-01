Польща оголосила чотирьох дипломатів РФ персонами нон ґрата

У МЗС Польщі оголосили це актом солідарності з Британією

Польща вирішила вислати чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння російського шпигуна в Солсбері. Про це йдеться у заяві МЗС Польщі.

МЗС Польщі ухвалило рішення про висилку російських дипломатів. «Відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року чотири члени дипломатичного персоналу Російської Федерації в Республіці Польща були оголошені персонами нон ґрата на території Республіки Польща», — наголошено у заяві.

Зазначається, що рішення Міністерства закордонних справ було продиктоване солідарністю з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії та із союзниками з ЄС і НАТО. «Міністерство закордонних справ абсолютно засуджує напад із застосуванням хімічної зброї проти Сергія Скрипаля. Атака в Солсбері показує, що подібна безпосередня загроза для території та громадян держав-членів ЄС і НАТО може відбутися де завгодно», — наголошується в заяві.

Нагажаємо, минулого тижня на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися з позицією Великої Британії, що «дуже ймовірно» Росія несе відповідальність за атаку в Солсбері. Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

МЗС Латвії прийняло рішення вислати другого секретаря посольства Росії, а також включити в чорний список керівника латвійського представництва російської компанії.

«До спільної акції приєдналося більше половини країн ЄС. Ми хочемо, щоб Росія вела з Великою Британією відкриту співпрацю. Це співробітництво неминуче необхідно, щоб встановити осіб, які відповідальні за отруєння Скрипаля», — пояснив рішення вислати російських дипломатів міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер.