Дії окупантів спрямовані на ускладнення операцій з майбутніх звільнень українських міст

Російські війська на тимчасово окупованих територіях змушують дітей розпочати навчання у районах, що перебувають на межі ведення бойових дій. Про це повідомила уповноважена парламенту з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади було виявлено інформацію, що в тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня російські окупанти змушують дітей іти до навчальних закладів.

«Імовірно, такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції майбутнього звільнення міста Збройними силами України та для можливих провокацій з жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони», – припустила омбудсменка.

За її словами, у такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора.

До слова, через російську збройну агресію проти України станом на 11 квітня загинули 183 дитини, 342 отримали поранення