Ситуація у Бахмуті Донецької області залишається дуже напруженою. Окрім «вагнерівців», росіяни кинули на штурм кадрових десантників, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр .

«Ворог робить спроби задіяти не лише «вагнерівців», але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно», – йдеться в її повідомленні ввечері в неділю, 2 квітня.

Маляр наголосила, що «нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника».

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська значно сповільнили свої штурми в Бахмуті. Водночас це місто продовжує залишатися однією з найгарячіших точок російсько-української війни.